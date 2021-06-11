Выбор компании-оператора проекта «Достлук» зависит от решения Азербайджана и Туркменистана - посол РФ

БАКУ/Trend/ - Выбор компании-оператора проекта «Достлук» зависит от решения Азербайджана и Туркменистана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу на брифинге в Ашхабаде посол РФ в Туркменистане Александр Блохин.

По его словам, Россия приветствует договоренность Туркмении и Азербайджана по совместному освоению месторождения «Достлук» на Каспии.

Как отметил посол, выбор компании-оператора проекта зависит от решения двух участвующих сторон.

«Лукойл», как я понимаю ситуацию, готов реализовать проект. Но для этого, кроме договорённости, должно быть соответствующее соглашение, где должны найти своё отражение, как это всё должно происходить, кто будет оператором, как будет идти финансирование — это длительный процесс, — подчеркнул Блохин.

Отвечая на вопрос, не изменила ли Москва свой взгляд на Транскаспийский газопровод в связи с туркмено-азербайджанской договоренностью по месторождению «Достлук», Блохин отметил, что Транскаспийский газопровод — это абсолютно другая тема, которая к «Достлуку» никакого отношения не имеет.

Я читал сообщения, что вот, договорились, теперь можно строить газопровод. Начнем с того, что «Достлук» — это не газовое, а нефтяное месторождение, с довольно серьезными запасами нефти. Попутный газ там, как всегда, есть, но не в таких объемах, чтобы можно было об этом говорить, — сообщил дипломат.

"Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект Достлук, расположенный на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения.

"Идут сейчас переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и президенту Туркменистана и президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП. Мы бы хотели быть оператором этого проекта, долю пока не знаем", - сказал ранее сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

Месторождение «Достлук», запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны «Сердар», а с азербайджанской – «Кяпаз».

21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.