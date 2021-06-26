В Казахстане проведут аукцион на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Министерством энергетики разработан и утвержден План размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации с определением зоны, типа оборудования, необходимых объемов маневренных мощностей в зоне Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на министерство.

В целях проведения аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации, согласно пункту 5 Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденных приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года (далее – Правила), приказом от 25 июня 2021 года Исполняющим обязанности министра энергетики утвержден График проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2021 год.

Данным Графиком предусматривается проведение аукционных торгов по следующим зонам Единой электроэнергетической системы РК:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 Правил

- 27.12.2021 год – в Южной зоне (Кызылординская область) строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с установленной электрической мощностью порядка 150-250 МВт;

- 28.12.2021 год – в Южной зоне (Туркестанская область) строительство парогазовой установки с установленной электрической мощностью порядка 250-350 МВт;

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 Правил

- 29.12.2021 год – в Южной и Северной зонах строительство газовой установки и (или) генерирующей установки, использующие гидродинамическую энергию воды с общей установленной электрической мощностью порядка 450-550 МВт.

Проведение аукциона планируется на декабрь текущего года.