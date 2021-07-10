Переработка на НПЗ в Азербайджане сократилась более чем на 5% - bp

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане переработка на нефтеперерабатывающих заводах сократилась на 5,4 процента по сравнению с 2019-м - со 124 тысяч баррелей до 118 тысяч баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на статистический обзор мировой энергетики bp.

В обзоре указано, что в 2009 - 2019 годах НПЗ увеличили переработку на 0,3 процента.

Переработка на НПЗ Азербайджана составила 124 тысячи баррелей в сутки в 2010 году, 127 тысяч баррелей - в 2011, 124 тысячи баррелей - в 2012, 132 тысячи баррелей - в 2013, 135 тысяч баррелей - в 2014, 130 тысяч баррелей - в 2015, 120 тысяч баррелей - в 2016, 118 тысяч баррелей - в 2017 и 122 тысячи баррелей в сутки в 2018 году.

Однако перерабатывающие мощности в стране не изменились по сравнению с 2019 годом и составляют 120 тысяч баррелей в сутки. В период 2010 - 2015 годов в Азербайджане наблюдалась стабильная перерабатывающая мощность в 325 тысяч баррелей в сутки, которая сократилась до 205 тысяч баррелей в сутки в 2016 году, а затем стабилизировалась на уровне 120 тысяч баррелей.

По оценкам bp, общий мировой объем переработки нефти на НПЗ сократился с 82,954 миллиона баррелей в 2019 году до 75,512 миллиона баррелей в 2020 году, что на девять процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева играет важную роль в качестве единственного НПЗ в регионе Южного Кавказа. Завод поставляет топливо в регион и обеспечивает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR.

Реконструкция завода позволит значительно улучшить качество дизтоплива и бензина и привести его в соответствие со стандартами Евро-5, а также создать устойчивую и эффективную сырьевую базу для нефтехимической промышленности Азербайджана. Реконструкционные работы также важны с экономической и экологической точек зрения и для улучшения качества жизни.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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