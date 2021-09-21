Нефть дорожает на торгах

Мировые цены на нефть во вторник утром растут в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также в ожидании ослабления ковидных ограничений в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,83%, до 74,61 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,96%, до 70,81 доллара.

В среду ФРС опубликует итоги заседания, однако инвесторов больше интересуют комментарии регулятора относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

"Спросу на нефть также должно способствовать объявление США о снятии запрета на поездки для вакцинированных иностранных путешественников в начале ноября", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Кроме того, по данным экспертов ANZ, нефтяные буровые установки Shell Mars и Ursa в Мексиканском заливе не будут запущены до конца года после урагана "Ида".