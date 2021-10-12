Цена нефти на нью-йоркской бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года

Энергетика 12 октября 2021 01:56 (UTC+04:00)
Цена нефти на нью-йоркской бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже на момент закрытия торгов составила $80,52 за баррель, что стало рекордно высоким уровнем за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В предыдущий раз стоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже превышала уровень в $80 за баррель 31 октября 2014 года. Рост за день составил 1,5%. По сравнению с октябрем 2020 года, когда действовали жесткие локдауны из-за пандемии, рост стоимости составил 125%.

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