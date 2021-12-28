Северная Македония о ходе реализации проекта по импорту газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На данный момент подготовлены технико-экономическое обоснование, анализ рентабельности, оценка воздействия на окружающую и социальную среду и окончательный дизайн проекта газопровода между Северной Македонией и Грецией, который обеспечит доступ к азербайджанскому газу, сообщили Trend в министерстве экономики Северной Македонии.

В ведомстве заявили, что до принятия окончательного инвестиционного решения греческая сторона продолжает проводить рыночные тесты.

"Проект обеспечит доступ к газу из Азербайджана. Он направлен на укрепление отношений в энергетическом секторе между сторонами, а также между Северной Македонией и Европейским союзом, будет способствовать торговле природным газом между субъектами двух стран, обеспечит дальнейшее развитие газотранспортной сети Северной Македонии, повысит безопасность поставок и ликвидность газового рынка, степень использования газотранспортной инфраструктуры Греции", - сказали в министерстве.

Отметим, что этот проект на последнем министерском совещании Энергетического сообщества был включен в список проектов общего интереса на 2020 год. Он предусматривает создание интерконнектора с Грецией и "Южным газовым коридором" для снабжения страны природным газом из диверсифицированных источников, в частности, с газовых месторождений Азербайджана.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (ТАР).

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) по SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврии - по DESFA в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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