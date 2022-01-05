SOCAR готовится к получению газа в Астаре в рамках своповых поставок из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Согласно подписанному между Азербайджаном и Туркменистаном соглашению, с начала года газ, предназначенный для транспортировки в Азербайджан, поставляется в страну.

Об этом сказал в ответ на запрос Trend в среду заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Газ транспортируется на территорию Нахчыванской Автономной Республики. Оставшийся объем газа будет получен в районе Астары. Совместно с делегацией Ирана идет техническая подготовка. В соответствии с соглашением ежедневно (в обоих направлениях) в Азербайджан будет транспортироваться более 4 миллионов кубометров природного газа», - отметил он.

Как ранее сказал министр нефти Ирана Джавад Оуджи, в настоящее время в рамках соглашения по своповым поставкам, подписанного между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном, 4-4,5 миллиона кубометров газа в сутки импортируются из Туркменистана в Иран.

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиарда кубометров в год.

Реализация контракта началась с 1 января 2022 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

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