Стоимость Brent превысила $86 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,87% и достигла $86,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:54 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость Brent превышала $86 за баррель 25 октября 2021 года.