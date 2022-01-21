На структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия высокая вероятность наличия нефтегазовых запасов

БАКУ /Trend/ - Сейсморазведочные работы, проведенные на структуре «Айпара» в азербайджанском секторе Каспия, дают основания предполагать высокую вероятность наличия там запасов нефти и газа промышленного значения.

Об этом, как передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), говорилось на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с делегацией во главе с вице-президентом Equinor по разработке месторождений и добыче Элом Куком.

Согласно информации, на встрече также обсуждались ход реализации проекта разработки месторождения "Карабах", реализуемого компаниями на паритетных началах, и планирование разведочного бурения на перспективной структуре "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара".

Стороны также обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества, в том числе по блоку месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли".

(Автор: Назрин Исрафилова)