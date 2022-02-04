Северная Македония получит доступ к "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)

Энергетика 4 февраля 2022 11:25 (UTC+04:00)
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