Северная Македония получит доступ к "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)
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Работы на линейной части интерконнектора Греция-Болгария близятся к завершению - исполнительный директор ICGB AD (Эксклюзив)
Заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" - начало нового этапа в развитии проекта
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ФОТО)
Заявленный Президентом Ильхамом Алиевым потенциал дополнительных поставок газа критически важен для многих стран Европы – румынский министр (Интервью)
Казахстанская компания по разработке урановых месторождений привлечет услуги по модернизации оборудования
Некоторые владельцы ЖСК не допускают деятельности в жилых домах кабельных операторов с лицензией - Исмет Саттаров (Интервью)
Вчерашний форум стал наглядным доказательством внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о молодежи – впечатления участников форума
Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией - Реджеп Тайип Эрдоган
Министр культуры Анар Керимов поздравил с юбилеем Зарифу Салахову, посетив Музей миниатюрной книги (ФОТО)
Азербайджан удовлетворен вкладом в обеспечение итальянских потребителей газом по приемлемой цене - министр (ФОТО)
Прибывшие в Азербайджан сотрудники венгерских компаний готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Венгрия уделяет особое внимание вопросу разминирования освобожденных земель Азербайджана - Джейхун Байрамов
Болгария ожидает ответа от SOCAR по поводу инвестиций в свою газовую инфраструктуру – министр (Эксклюзив)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал объем выданных по гослинии ипотечных кредитов