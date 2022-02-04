Транспортировка газа по TAP превысила 9 млрд кубометров

БАКУ /Trend/ - За более чем год с начала транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано более 9 миллиардов кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу на 8-м заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что TAP предоставил Европе дополнительную ликвидность газового рынка.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

(Автор: Ляман Зейналова)

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