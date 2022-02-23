Гендиректор TANAP о возможности транспортировки водорода по трубопроводу

БАКУ/Trend/ - На данный момент изучается возможность транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол в ходе онлайн пресс-конференции.

По его словам, с технической точки зрения содержание водорода в природном газе, который транспортируется по TANAP может быть на уровне 2%. Тем не менее, решение должно быть принято поставщиками и покупателями, добавил Дюзйол.

Пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов добавил, что в консорциуме Трансадриатического трубопровода (TAP) также изучается данный вопрос.

«Надеюсь, что в ближайшее время могут быть разработаны определенные планы в этой сфере», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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