Гендиректор TANAP о возможности транспортировки водорода по трубопроводу
БАКУ/Trend/ - На данный момент изучается возможность транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP).
Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол в ходе онлайн пресс-конференции.
По его словам, с технической точки зрения содержание водорода в природном газе, который транспортируется по TANAP может быть на уровне 2%. Тем не менее, решение должно быть принято поставщиками и покупателями, добавил Дюзйол.
Пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов добавил, что в консорциуме Трансадриатического трубопровода (TAP) также изучается данный вопрос.
«Надеюсь, что в ближайшее время могут быть разработаны определенные планы в этой сфере», - сказал он.
(Автор: Ляман Зейналова)
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