Стоимость азербайджанской нефти превысила $120 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 мая выросла на 3,79 доллара относительно предыдущего показателя и составила 123,18 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,79 доллара – до 122,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,27 доллара, составив 79,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 мая повысилась на 3,37 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 116,51 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 мая составляет 1,7 AZN/USD.