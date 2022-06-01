Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 мая повысилась на 0,68 доллара относительно предыдущего показателя и составила 127,48 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,68 доллара – до 126,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,42 доллара - до 85,38 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 мая выросла на 2,04 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 124,38 доллара за баррель.

Официальный курс на первое июня составляет 1,7 AZN/USD.