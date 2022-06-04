ACWA Power готова работать с Азербайджаном по проектам декарбонизации

ШУША /Trend/ - Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) готова работать с Азербайджаном по проектам декарбонизации, производству водорода.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

"Принимать участие в заключительной сессии энергетического форума в Шуше - большая гордость", - сказал он.

Тертон отметил готовность Азербайджана стать флагманом, первой страной, которая сможет достичь нулевых выбросов.

«Говоря о Карабахе, отмечу, что этот регион имеет большой потенциал как в области установки солнечных, так и ветряных электростанций. Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном по этим проектам. Также мы готовы работать и по проектам декарбонизации, производству водорода», - сказал он.

Тертон добавил, что компания заинтересована и в сотрудничестве по строительству «умных» городов.

«Создание таких проектов также способствует достижению сокращения выбросов углекислого газа и переходу к «зеленым» технологиям», - подчеркнул он.