Нефть дорожает на ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 120,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 119,62 доллара.

Курс доллара к иене показывает снижение на 0,17%, к евро — на 0,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Рынки также оценивают новость о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара, сообщили СМИ.

Приход летнего сезона поддерживает ожидания вокруг спроса на нефть. "Сезон пикового спроса наступил", — сказал агентству Блумберг аналитик Cinda Securities Co. в Шанхае Чэн Шусянь (Chen Shuxian). Летний сезон автомобильных поездок в США и Европе будет поддерживать высокий уровень потребления, а спрос со стороны Китая восстановится после ослабления вирусных ограничений, отмечает эксперт.