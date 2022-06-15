Нефть слабо дорожает

Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут, инвесторы ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижения коммерческих запасов этого сырья в стране. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,12%, до 121,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 119,08 доллара.

Рынки ожидают позднее в среду еженедельной статистики запасов нефти минэнерго США. Аналитики считают, что снижение коммерческих запасов составит 1,3 миллиона баррелей. Тем временем в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку, согласно которой показатель поднялся на 0,7 миллиона баррелей.

Тем временем главным событием недели остается очередное заседание ФРС. По данным CME Group, почти 97% аналитиков ожидают, что по его итогу учётная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Таким образом, увеличение ставки из-за высокой инфляции может стать третьим подряд и продолжит череду ускорения ужесточения монетарной политики после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.

А ужесточение монетарной политики ФРС позитивно для курса доллара, к которому чувствительны сырьевые товары. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.

Соответственно, этот фактор также способен поддержать повышательную динамику на нефтяном рынке.