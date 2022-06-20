Валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и газа впервые уравнялись

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего года валютные доходы Азербайджана от экспорта нефти и экспорта газа впервые в истории уравнялись.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили во время обсуждения обновленного законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

Он отметил, что за пять месяцев текущего года от экспорта нефти были получены 3,8 миллиарда долларов, от экспорта газа - 3,5 миллиарда долларов

(Перевод: Фидан Мустафаева)