БАКУ /Trend/ - SOCAR Energy Ukraine начала импорт из четырех новых источников - Германии, Италии, Финляндии и Греции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью Forbes директор SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

Он отметил, что компания также продолжила импорт по более традиционным направлениям, таким как Словакия, Польша, Литва, Румыния и Молдова, а в июле приступила к ввозу собственного бензина из Болгарии.

«Нашей компании было проще перестроиться, потому что мы никогда не продавали топливо из Беларуси, России и внутреннего производства. В то же время, упустив возможность импортировать морем, мы также столкнулись с логистическими проблемами», - сказал Орлов.

По его словам, в июне SOCAR Energy Ukraine вышла на прошлогодние объемы импорта.

«Еженедельно выполняем более 15 рейсов нашими и арендованными бензовозами»,- добавил Орлов.

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