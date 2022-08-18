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Президент Казахстана поприветствовал решение "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительные объемы газа на внутренний рынок

Энергетика Материалы 18 августа 2022 15:01 (UTC +04:00)
Президент Казахстана поприветствовал решение "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительные объемы газа на внутренний рынок

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана поприветствовал решение компании "Тенгизшевройл" (ТШО) перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на внутренний рынок страны.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, это обсуждалось в ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева и председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта.

В ходе беседы были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании «Шеврон» с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент поприветствовал решение компании "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок.

Также были рассмотрены перспективы участия компании «Шеврон» в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

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