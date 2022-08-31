Азербайджан и Болгария обсуждают возможность поставок дополнительных объемов газа

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Болгарии Росен Христов провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.

Стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору IGB.

"Шахбазов отметил, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция-Болгария). Еще одной темой, которая была затронута в беседе, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа", - говорится в сообщении министерства.

Министерство напомнило, что на прошлой неделе Христов объявил о возобновлении переговоров с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.