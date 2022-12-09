Нефть дорожает после нескольких дней снижения в цене

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после четырех дней снижения. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,75% — до 76,72 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 72,02 доллара. Утром нефть дорожала на 0,9%.

До этого нефть дешевела четыре дня подряд. За это время цена февральских фьючерсов на Brent снизилась на 11,03%, январских фьючерсов на WTI — на 11,67%.

"Нефть потянули вниз более серьезные опасения рецессии, сопровождающие ужесточение денежной политики в мире", — сказал агентству Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Также рынки наблюдают за ситуацией в Китае — одном из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Власти КНР продолжают смягчать карантинные ограничения, что поддерживает ожидания по спросу на нефть.