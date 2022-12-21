AERA и IFC обсудили привлечение инвестиций частного сектора в энергетическую сферу

БАКУ /Trend/ - Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили вопрос привлечения инвестиций частного сектора в энергетическую сферу Азербайджана между

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на AERA, данный вопрос обсуждался на встрече между Председателем правления AERA Самиром Ахундовым и делегацией IFC по Азербайджану во главе с Алией Азимовой.

В сообщении говорится, что AERA и IFC обсудили вопросы государственно-частного партнерства в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), привлечения частного сектора в сферу ВИЭ, экспорта электроэнергии и тарифов.

Ахундов подчеркнул важность государственно-частного партнерства в энергетической сфере, проинформировал участников встречи об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере возобновляемых источников энергии, а также об экспортных возможностях электроэнергии.

В свою очередь, член делегации, эксперт IFC по государственно-частному партнерству Филип Драпак рассказал об эффективном влиянии государственно-частного партнерства на производство возобновляемой электроэнергии.

Он также отметил, что Международный финансовый институт имеет большой опыт привлечения инвестиций частного сектора в энергетическую сферу.