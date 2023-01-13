Названы данные по экспорту нефтепродуктов Азербайджана в 2022 году

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти.

Об этом, как сообщает Trend, написал в пятницу в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что в отчетный период добыча нефти составила - 32,6 миллиона тонн.

Шахбазов отметил, что добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, это - 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) произведенного в стране голубого топлива.