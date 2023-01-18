Gulf Business пишет о крупных сделках Азербайджана и ОАЭ по альтернативной энергетике

БАКУ /Trend/ - В журнале Gulf Business опубликована статья о подписанных недавно между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) крупных соглашениях в области возобновляемых источников энергии, сообщает в среду Trend со ссылкой на издание.

В статье говорится, что компания Masdar и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашения на полях Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

«Соглашения будут охватывать развитие наземных ветровых и солнечных проектов, а также интегрированных морских ветровых и экологически чистых водородных проектов с общей совокупной мощностью 4 гигаватт (ГВт). Азербайджан ставит перед собой национальную цель довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году, поскольку страна стремится диверсифицировать свою экономику и сократить выбросы парниковых газов. Интегрированная национальная нефтегазовая компания SOCAR поддерживает энергетическую безопасность Азербайджана. Masdar, которая является ключом к реализации стратегической инициативы ОАЭ по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году, ставит перед собой цель достичь 100 ГВт мощности возобновляемых источников энергии и производить до одного миллиона тонн зеленого водорода в год к 2030 году», — говорится в статье.

По словам министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана бин Ахмед Аль Джабера, - "эти соглашения послужат укреплению и без того прочных отношений между ОАЭ и Азербайджаном, и являются свидетельством нашей общей приверженности диверсификации нашего энергетического баланса и разработке решений с низким и нулевым выбросом углерода".

Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи, в свою очередь, отметил, что компания рассматривает Азербайджан в качестве ключевого стратегического партнера, «и мы гордимся тем, что поддерживаем страну на пути к чистой энергии».

«Подписание этих соглашений знаменует собой важную веху в развитии сотрудничества, которое будет способствовать достижению целей Азербайджана в области возобновляемых источников энергии и поддерживать его постоянное устойчивое экономическое развитие», — добавил он.

В статье отмечается, что в июне прошлого года Masdar подписала соглашения с Министерством энергетики Азербайджана для разработки программы по производству в общей сложности 10 ГВт возобновляемых источников энергии, что является одним из крупнейших подобных сделок в истории Азербайджана.

«Соглашения о совместной разработке устанавливают принципы сотрудничества и партнерства между сторонами для разработки первой фазы программы, предусматривающей производство в общей сложности 4 ГВт. Masdar также строит Гарадагскую солнечную фотоэлектрическую электростанцию мощностью 230 мегаватт в Азербайджане. Станция поможет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии, что удовлетворит потребности более 110 000 домов и сократит выбросы более чем на 200 000 тонн в год, и стимулирует создание рабочих мест», - говорится в материале.

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