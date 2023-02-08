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Нефть дорожает после выхода данных о снижении еe запасов в США

Энергетика Материалы 8 февраля 2023 09:16 (UTC +04:00)
Нефть дорожает после выхода данных о снижении еe запасов в США

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Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растeт на 0,06%, до 83,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 77,34 доллара.

Трейдеры обращают внимание на статистику. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 февраля снизились на 2,2 миллиона баррелей.

Официальные данные об этом будут опубликованы вечером американским минэнерго. Аналитики полагают, что запасы за неделю, напротив, выросли — на 2,5 миллиона баррелей.

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