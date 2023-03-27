БАКУ/Trend/ - SOCAR Türkiye и Университет Сабанджи разрабатывают водородный проект, передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, Научно-исследовательский и инновационный центр SOCAR Türkiye в сотрудничестве с Университетом Сабанджи планируют разработать уникальные электроды, содержащие легированные катализаторы нового поколения для производства зеленого водорода из воды.

Научно-исследовательский и инновационный центр SOCAR Türkiye, который начал сотрудничество с Университетом Сабанджи в ноябре прошлого года, запустил научно-исследовательский проект под названием «Разработка уникальных анодов для производства водорода с помощью биполярных мембранных электролизеров».

Как отмечается, технологии производства чистой энергии необходимы для достижения целей ЕС по обнулению выбросов парниковых газов к 2050 году. Наиболее перспективным топливом для достижения этой цели является водород. Исследования, начатые SOCAR Türkiye и Университетом Сабанджи призваны внести свой вклад в эту область.

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