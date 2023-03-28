Назван объем транспортировки газа по TAP

БАКУ/Trend/ - Объем транспортировки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с начала коммерческой эксплуатации составил 22 миллиарда кубометров. Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти в ходе Европейской газовой конференции.

"Мы поставили в Европу более 22 миллиардов кубометров газа. Чтобы удовлетворить рыночный спрос, мы были близки к полной загрузке с середины февраля 2022 года, и разработали коммерческие продукты для увеличения краткосрочной мощности", - сказал он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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