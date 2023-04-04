Глава Минфина США выразила сожаление в связи со снижением странами ОПЕК+ добычи нефти

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пока не может спрогнозировать последствия решения ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти, однако сам этот шаг считает неправильным, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, что шаг, который ОПЕК решила предпринять, вызывает сожаление. Я пока не уверена, как это отразится на ценах", - приводят СМИ слова Йеллен.

"Считаю, что нам нужно подождать чуть дольше, чтобы реально оценить этот шаг", - добавила она.

Ранее девять из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+ объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года.