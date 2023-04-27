Меморандум по «Кольцу солидарности» открывает путь для дополнительных поставок газа из Азербайджана – посол Венгрии

БАКУ /Trend/ - Подписанный 25 апреля в Софии "Меморандум о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)" открывает путь для дополнительных поставок газа из Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

Он отметил, что данный документ не устанавливает конкретных объемов дополнительных закупок природного газа.

"Меморандум о взаимопонимании по "Кольцу солидарности" позволит поставлять дополнительные объемы природного газа из Азербайджана в Европу в рамках сотрудничества между местными властями и операторами системы передачи и распределения. Цель – обеспечить неограниченный и бесперебойный доступ природного газа из Азербайджана к инфраструктурам стран-участниц. Венгрия по-прежнему привержена диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и считает, что азербайджанский газ может представлять собой реальный вариант диверсификации газоснабжения Венгрии", — сказал Торма.

Посол отметил, что интенсификация энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией была наглядно продемонстрирована во время визита Президента Ильхама Алиева в Будапешт с подписанием межведомственного Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа.

Отметим, что согласно отчету министерства энергетики, с января по март 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (2,9 миллиарда кубометров), Турцию (2,7 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров). За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.

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