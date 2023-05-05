Мощности интерконнектора Греция-Болгария почти полностью забронированы

БАКУ /Trend/ - Мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB), зарегистрированными пользователями которого являются 15 газовых трейдеров, в феврале были загружены на 90 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, заявила главный исполнительный директор компании ICGB, оператора трубопровода, Теодора Георгиева.

Кроме того, она отметила, что в декабре IGB c более чем 90 процентами зарезервированных мощностей транспортировал газ в Молдову.

"Мощности, зарезервированные для Молдовы, были использованы для обеспечения необходимых объемов для внутреннего потребления страны в зимний период", — сказала SeeNews Теодора Георгиева.

Как отмечается, всего за первые два месяца 2023 года IGB поставил 3,08 миллиона МВтч газа, а с момента ввода в эксплуатацию было транспортировано около 7,9 миллиона МВтч. В настоящее время IGB собирается закупить страховые услуги в рамках открытого тендера на сумму около 2,7 миллиона евро.

"Некоторые из задач, стоящих перед компанией как оператором системы передачи, теперь включают в себя управление закупками, обсуждение условий контрактов, привлечение высококвалифицированных и опытных специалистов с международным опытом для усиления нашей команды, инвестиции в оборудование и технологии для безопасной и эффективной работы инфраструктуры, а также обеспечение максимальной забронированной мощности трубопровода", — добавила Георгиева.

Кроме того, она отметила, что IGB будет играть решающую роль в Вертикальном газовом коридоре, который объединяет Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивал около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

Twitter: @Lyaman_Zeyn