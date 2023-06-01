TotalEnergies видит большой потенциал добычи на месторождении «Абшерон»

БАКУ /Trend/ - TotalEnergies видит потенциал добычи больших объемов природного газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон».

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» первый вице-президент TotalEnergies Жан-Люк Гизью.

По его словам, компания уже извлекла первые объемы.

«Мы видим большой потенциал и у нас большие ожидания по этому проекту», - сказал он.

При этом, по словам Гизью, TotalEnergies также нацелена на декарбонизацию и чистую добычу природных ресурсов.

«Мы нацелены на увеличение энергетических пропускных мощностей, в том числе по возобновляемой энергетике. В этой связи разработана инвестиционная стратегия, которую мы будем применять», - сказал он.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке «Абшерон» было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. Месторождение «Абшерон» расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.