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ROMGAZ готова стать полноправным членом «Кольца солидарности»

Энергетика Материалы 1 июня 2023 16:03 (UTC +04:00)
ROMGAZ готова стать полноправным членом «Кольца солидарности»

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Румынская компания ROMGAZ как поставщик газа готова стать полноправным членом «Кольца солидарности».

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» главный исполнительный директор ROMGAZ Разван Попеску.

По его словам, ROMGAZ готова к сотрудничеству на всех уровнях, как на уровне компании, так и правительства.

«Мы готовы обсудить тарифы на транспортировку энергоресурсов по «Кольцу солидарности», - отметил он.

Попеску сказал, что заключение контракта на поставку азербайджанского газа между SOCAR и ROMGAZ обеспечило энергобезопасность Румынии.

«На фоне энергетического кризиса мы в стране значительно снизили потребление газа в производстве и смогли выйти из кризиса. После заполнения своих газовых хранилищ мы помогли нашим партнерам», - добавил он.

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