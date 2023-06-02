Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения мощностей по переработке нефти в мире

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подчеркнул важность увеличения мощностей по переработке нефти в мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Как передает Trend со ссылкой на сайт Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), это заявление было сделано им на 13-й технической встрече участников хартии сотрудничества стран-производителей нефти, включая страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК.

Аль-Гайс выразил признание странам-участницам ОПЕК за их значительные усилия в расширении нефтеперерабатывающих мощностей, включая строительство таких заводов, как Al Zour в Кувейте, Dangote в Нигерии и Jazan в Саудовской Аравии.