Цены на газ в Болгарии упали на 15% - благодаря поставкам из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Болгарии на июнь снизились на 15 процентов по сравнению с маем благодаря поставкам "голубого топлива" из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

Как сообщает Trend, соответствующее предложение было выдвинуто компанией «Булгаргаз» и утверждено государственным энергетическим регулятором EWRC.

Так, цена на газ, который «Булгаргаз» будет продавать конечным поставщикам и лицам, получившим лицензию на производство и передачу тепловой энергии, установлена на уровне 65,82 лева за МВтч (36,2 доллара США), что на 15 процентов ниже, чем в мае.

EWRC отмечает, что газ в Болгарию поступает из двух основных источников. В ценовой микс на июнь включен весь согласованный объем азербайджанского природного газа, поставленного по IGB, согласно действующему долгосрочному контракту с Азербайджаном. Газ из Азербайджана покрывает 70,3 процента потребления за месяц и имеет ключевое значение для достижения благоприятных цен на "голубое топливо".

Кроме того, после тендерной процедуры «Булгаргаз» заключил договор с трейдерами на поставку сжиженного природного газа на июнь.

Отметим, что природный газ, транспортируемый по интерконнектору с начала октября 2022 года, обеспечивает более 1/3 потребности Болгарии в зимнем сезоне. Новая инфраструктура создает возможности для транспортировки природного газа в другие соседние страны региона, включая Молдову и Украину, благодаря возможности соединения с Трансбалканским газопроводом.

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