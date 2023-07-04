TAP является необходимой инфраструктурой для энергосистемы Италии – нацплан

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) является необходимой инфраструктурой для энергосистемы Италии.

Об этом говорится в пересмотренном национальном плане действий Италии по устойчивому энергетическому развитию, с которым ознакомился Trend.

«TAP, по которому газ доставляется из Каспийского региона в ЕС через Грецию и Италию, и связанные с ним сети являются необходимыми», - говорится в документе.

Согласно плану, газ по-прежнему будет играть незаменимую роль для национальной энергетической системы Италии, особенно в периоды пикового спроса и при низком уровне производства из возобновляемых источников энергии.

Отметим, что объем транспортировки газа по TAP в Италию во втором квартале 2023 года составил 2,2 миллиарда кубометров. При этом транспортировка газа по трубопроводу в эту страну с момента ввода в промышленную эксплуатацию 31 декабря 2020 года составила 21 миллиард кубометров.

В целом по газопроводу с момента запуска прокачано 25 миллиардов кубометров газа. Таким образом, около 84 процентов поставок газа по этой инфраструктуре приходится на Италию.

Пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год, которая может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб.

Twitter: @Lyaman_Zeyn