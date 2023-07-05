Азербайджан готов внести свой вклад в энергетический диалог - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов внести свой вклад в энергетический диалог.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что Азербайджан как страна-участница OPEC+ и стратегический поставщик энергоносителей в Европу готов внести свой вклад в энергетический диалог.

"На семинаре ОПЕК мы говорили о необходимости диверсификации и инвестиций в разведку и добычу для устойчивой энергетической безопасности и справедливого энергетического перехода. Азербайджан как страна-участница OPEC+ и стратегический поставщик энергоносителей в Европу готов внести свой вклад в энергетический диалог", - говорится в публикации.

Отметим, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принимает участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу" в Австрии. В рамках визита планируется провести ряд двусторонних встреч.