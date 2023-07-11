В июне добыча нефти в Азербайджане была ниже квоты по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В июне 2023 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 610 тысяч баррелей, из которых 500 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 110 тысяч баррелей - на конденсат.

Об этом сказали во вторник Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Отметим, что квота суточной добычи сырой нефти в Азербайджане в рамках ОПЕК+ в июне 2023 года составляла 684 тысячи баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан отставал от квоты на 10,8 процента.

Напомним, что в мае Азербайджан добывал 612 тысяч баррелей, из которых 500 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 112 тысяч баррелей - на конденсат.