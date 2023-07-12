Назван объем добычи нефти в Азербайджане в первом полугодии

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в Азербайджане добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 15,2 миллиона тонн, а экспорт - 12,7 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что добыча газа выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на три процента.

"В январе - июне 2023 года в Азербайджане добыча газа выросла на три процента – до 24,1 миллиарда кубометров", – говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила 32,6 миллиона тонн, а добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, что составляет 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.