Азербайджан может стать крупным экспортером электроэнергии в Европу - Ариэль Коэн

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является крупным экспортером нефти и газа на европейские и мировые рынки, и теперь он также может стать ключевым экспортером электроэнергии при условии, что инвестиции будут поступать из частных и государственных источников, таких как Европейский Банк реконструкции и развития, Всемирный банк, для создания генерирующих мощностей для самого Азербайджана, региона и Европы.

Об этом сказал во вторник Trend доктор философии, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и управляющий директор Программы по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

Он отметил, что производство электроэнергии из альтернативных источников энергии, таких как солнечная и ветровая, позволит экспортировать больше природного газа на мировые рынки.

«Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании для производства в общей сложности 10 гигаватт, и даже если одна третья или половина из них будут реализованы, это будет основным источником энергии для Европы. Идея состоит в том, чтобы экспортировать эти объёмы электроэнергии по кабелю в побережье Грузии, а затем через Черное море в Румынию. Часть этих объёмов пойдет в Турцию по сети.

Это поможет увеличить объёмы газа, доступного для экспорта, и превратить Азербайджан в крупного экспортера электроэнергии. Вопрос, конечно, в том, насколько экономичным и эффективным будет такой проект. Необходимо обработать множество цифр с точки зрения инвестиций, затрат и налогообложения в этом отношении. Это может занять время, но я уверен, что хотя бы какое-то количество альтернативной энергии можно производить в Азербайджане, потреблять в этой стране, на Кавказе, а также экспортировать в Европу", - добавил Коэн.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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