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В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

Энергетика Материалы 15 сентября 2023 10:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2023 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,531 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в "Х" (Twitter) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 1,282 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 41,7 миллиона киловатт-часов, СЭС – 46,9 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 160,5 миллиона киловатт-часов.

Министр отметил, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила восемь процентов.

Отметим, что в целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 19,245 миллиарда киловатт-часов.

В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ
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