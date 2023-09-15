В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2023 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,531 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в "Х" (Twitter) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за отчетный период ГЭС было выработано 1,282 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 41,7 миллиона киловатт-часов, СЭС – 46,9 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 160,5 миллиона киловатт-часов.

Министр отметил, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила восемь процентов.

Отметим, что в целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 19,245 миллиарда киловатт-часов.