Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 сентября понизилась на 1,6 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 100,11 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,59 доллара до 99,11 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,5 доллара, составив 82,27 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 29 сентября снизилась на 1,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 96,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.