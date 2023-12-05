Оператор IGB предлагает мощности для поступающих объемов с терминала СПГ в Александруполисе

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB - оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB) теперь также успешно предлагает мощности для объемов, которые будут поступать с терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, создавая более гибкие возможности для новых грузоотправителей для выхода на местный рынок.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию, об этом сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

"Интерконнектор имеет жизненно важное значение для Болгарии и хорошо сочетается со всеми другими энергетическими инфраструктурами – TANAP, TAP, EastMed, терминалами СПГ в Греции, особенно с терминалом в Александруполисе. ICGB уже предлагает мощности в точке соединения с системой греческого национального оператора DESFA, что позволит осуществлять транспортировку газа после запуска терминала СПГ в Александруполисе, акционером которого также является Болгарское государство", - подчеркнула она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

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