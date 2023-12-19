IFC готова оказать техподдержку реализации проектов ВИЭ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) готова оказать техническую поддержку в реализации проектов ВИЭ в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Данное намерение было озвучено в ходе встречи 19 декабря министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с региональным вице-президентом IFC по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну Альфонсо Гарсиа Мора.

По данным минэнерго, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества министерства и IFC по проектам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе морской ветроэнергетики.

Министр отметил, что вместе с IFC и Группой Всемирного банка была подготовлена Дорожная карта по морской ветроэнергетике.

Стороны обсудили необходимость расширения использования морской ветроэнергетики, укрепления электроэнергетических сетей страны, планы экспорта энергии из ВИЭ.

Форсированная реализация проектов по ВИЭ соответствует целям "зеленого" развития Азербайджана и глобальной климатической повестке.

Вице-президент IFC поприветствовал амбициозные цели и достижения Азербайджана в сфере "зеленой" энергетики с учетом обширного потенциала страны.

Стороны также обменялись мнениями в отношении экспорта "зеленой" энергии из Каспийского моря в Европу и из Нахчывана в Турцию, а также по вопросам энергетического перехода, энергоэффективности, "зеленому" водороду, использованию электромобилей и другим вопросам.