ООО "ALCO" впервые начало экспорт смазочных масел

БАКУ /Trend/ - Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП) - ООО "ALCO" - впервые начал экспорт смазочных масел, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Агентство развития экономических зон Азербайджана.

Согласно информации, среди стран-импортеров Марокко, Алжир, Колумбия, Кения, Нигерия, Йемен, ЦАР, Доминиканская Республика.

В 2023 году "ALCO" реализовало суммарно 46 тысяч тонн своей продукции, более 44 тысяч тонн из которых были экспортированы в 35 государств мира.

Отметим, что СХПП в конце 2023 года отметил 12-летие. Его резидентами являются 38 субъектов предпринимательства, инвестиции которых оценены в почти шесть миллиардов манатов.