Бакинский завод по переработке бытовых отходов вышел на пик выработки электроэнергии

БАКУ/Trend/ — Бакинский завод по переработке бытовых отходов в 2023 году переработал 531400 тонн мусора — рекорд за 11 лет работы предприятия, передает в пятницу Trend со ссылкой на информацию завода.

"Благодаря сжиганию этого объема отходов было выработано 222 900 кВтч электроэнергии", — сообщили на предприятии.

Эту же информацию о выработке данного количества электроэнергии 12 января подтвердил глава минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в соцсети X.

Завод в настоящее время находится в управлении французской компании Paprec Group.

"Фактически пик выработки электроэнергии через сжигание мусора на предприятии позволило в 2023 году сэкономить около 60 миллионов кубометров газа. Электроэнергией было обеспечено 100 тысяч квартир в поселке Балаханы", — отметили в Paprec.

Отметим, что компания имеет 30 лет опыта работы в области переработки отходов и производства чистой энергии. Она является крупным игроком в области управления отходами и производства экологически чистой энергии в странах Европы.

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