Американская нефтесервисная компания расширяет деятельность в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - CUDD Well Control, ведущий поставщик услуг по интервенции в скважинах, базирующаяся в США, нацелена на более глубокое участие в нефтегазовой отрасли Азербайджана, сообщил Trend представитель компании Эдильберто Качо.

"Наш интерес заключается в рынке. Мы работали в Каспийском регионе, но наша бизнес-модель ориентирована на оказание услуг по запросу. Мы не создаем физическое присутствие в Азербайджане или в других странах, но у нас есть прочные связи с международными компаниями, особенно с bp. У нас есть глобальное соглашение об обслуживании с ними, и именно поэтому мы приехали сюда — чтобы лучше ознакомиться с ситуацией и предложить дополнительную поддержку", — сказал Качо.

Он добавил, что компания также сосредоточена на укреплении связей с SOCAR, государственной нефтяной компанией Азербайджана. "Поскольку SOCAR является национальной нефтяной компанией, важно понять их потребности. Мы не новички на этом рынке, но становимся более вовлеченными", — пояснил Качо.

Отметим, что CUDD Well Control является признанным лидером в области критической интервенции в скважинах как на суше, так и на море, предлагая глубокую экспертизу и знания, основанные на работе пионеров отрасли, и улучшенные инновационными технологиями и высоким уровнем подготовки.