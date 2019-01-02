Оглашен объем гарантирования и субсидирования кредитов в Азербайджане в 2018 году

2 января 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году объем гарантирования и субсидирования кредитов в Азербайджане составил 17,5 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Механизм гарантирования и субсидирования кредитов в стране впервые был представлен в 2017 году, однако его фактическое применение началось с прошлого года. Гарантирование кредитов предоставляется предпринимателям, действующим в ненефтяном секторе, для финансирования своей деятельности внутри страны.

Сумма кредита, для которой фонд может предоставить гарантию, не должна быть менее 30 тысяч манатов. Совокупный размер всех кредитов одного предпринимателя, для которого предоставляется гарантия, не должна превышать пяти миллионов манатов. Гарантии предоставляются для кредитов, выданных на срок не более семи лет.

Что касается субсидирования кредитов, то оно распространяется на займы с годовой процентной ставкой не более 20 процентов. При этом, минимум шесть процентных пунктов от ставки по кредиту, должен оплачивать сам предприниматель.

Официальный курс на второе января составляет 1,7 AZN/USD.

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