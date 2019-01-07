Азербайджанские студенты и выпускники смогут практиковаться в Bank Respublika

7 января 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», с началом нового года запускает новый образовательный проект.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение Bank Respublika, банк объявляет «Программу зимней стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников университетов.

В рамках проекта, который будет реализован в головном офисе и филиалах банка в январе-марте, студенты примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и по другим направлениям, и тем самым получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

Кандидаты, соответствующие требуемым критериям, до 18 января 2019 года могут подать свои резюме по адресу hr@bankrespublika.az, указав в разделе Тема (subject) письма «Программа по стажировке».

Кандидаты, отправившие свое резюме, смогут принять участие в программе после прохождения тестовых экзаменов, а по окончании проекта участники, успешно завершившие программу стажировки, также получат возможность получить работу в банке.

«Студенты, принявшие участие в программе стажировки, получат возможность приобрести глубокие знания, работать в сильной команде и развить навыки, необходимые для успешной карьеры. Мы верим, что знания и навыки, полученные молодыми людьми во время стажировки, сыграют исключительную роль в их будущей жизни и карьере ", - отметил руководитель HR департамента банка Илькин Зейналлы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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