Официальный курс маната к мировым валютам на 29 января

29 января 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 января установлен на уровне 1,7 и 1,9434 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

29.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9434

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2181

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0458

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7900

1 бразильский реал

1 BRL

0.4514

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1243

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1522

1 чешская крона

1 CZK

0.0754

1 чилийский песо

1 CLP

0.2528

1 китайский юань

1 CNY

0.2520

1 датская крона

1 DKK

0.2603

1 грузинский лари

1 GEL

0.6401

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2361

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0121

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1877

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7140

1 израильский шекель

1 ILS

0.4627

1 канадский доллар

1 CAD

1.2827

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6078

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4132

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0894

1 молдавская лея

1 MDL

0.0994

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.1997

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0200

1 польский злотый

1 PLN

0.4527

1 российский рубль

1 RUB

0.0257

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2563

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3731

1 турецкая лира

1 TRY

0.3191

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0612

100 японских иен

100 JPY

1.5558

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1637

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено
Финансы 09:39
S&P прогнозирует значительный рост валютных резервов Центробанка Азербайджана
Финансы 28 января 11:49
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились
Финансы 28 января 09:43
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 января
Финансы 28 января 09:19
Центробанк Азербайджана: Удержание инфляции на стабильном уровне - основная цель на 2019 год
Финансы 26 января 17:08
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Финансы 25 января 14:21
Лента новостей
Делегация Китая прибыла в США на торговые переговоры
Китай 10:06
Азербайджанская нефть 28 января подешевела
Энергетика 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:48
В Таджикистане произведен рекордный объем электроэнергии
Таджикистан 09:45
Azercell продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании
ИКТ 09:45
Bank Respublika показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год
Бизнес 09:44
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено
Финансы 09:39
SOCAR увеличит объем инвестиций в Турцию (Эксклюзив)
Энергетика 09:30
В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог
Общество 09:30